Витория: «Спартак» способен брать трофеи, и для меня это важно

Португальский специалист Руй Витория прокомментировал своё назначение главным тренером московского «Спартака».

«Сейчас передо мной стоит новый вызов, и для меня это большая честь. Это исторический для России клуб, который в следующем году празднует своё столетие, он хочет расти и доверился мне. Также «Спартак» способен брать трофеи, и для моего решения это было важно», — приводит слова Витории A Bola.

Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 года по декабрь 2021-го. С 2015 по 2019 год Витория тренировал «Бенфику», которая под его руководством команда дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.

Ранее сообщалось, что Федун прокомментировал назначение Витории на пост главного тренера «Спартака».