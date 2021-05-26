Легкоатлет Акименко не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, несмотря на получение нейтрального статуса.

По словам менеджера спортсмена Павла Воронкова, которые передаёт ТАСС, это связано с ограниченным числом участников соревнований в Катаре.

«Список участников был сформирован заранее, на сегодняшний день нет ни одного отказа», — добавил Воронков.

Этап Бриллиантовой лиги в Дохе пройдёт 28 мая.

Ранее сообщалось, что в World Athletics выдали нейтральные статусы ещё 23 российским легкоатлетам.