Легкоатлет Акименко не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре
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По словам менеджера спортсмена Павла Воронкова, которые передаёт ТАСС, это связано с ограниченным числом участников соревнований в Катаре.
«Список участников был сформирован заранее, на сегодняшний день нет ни одного отказа», — добавил Воронков.
Этап Бриллиантовой лиги в Дохе пройдёт 28 мая.
Ранее сообщалось, что в World Athletics выдали нейтральные статусы ещё 23 российским легкоатлетам.