Легкоатлет Акименко не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, несмотря на получение нейтрального статуса.
Легкоатлет Акименко не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По словам менеджера спортсмена Павла Воронкова, которые передаёт ТАСС, это связано с ограниченным числом участников соревнований в Катаре.

«Список участников был сформирован заранее, на сегодняшний день нет ни одного отказа», — добавил Воронков.

Этап Бриллиантовой лиги в Дохе пройдёт 28 мая.

Ранее сообщалось, что в World Athletics выдали нейтральные статусы ещё 23 российским легкоатлетам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить