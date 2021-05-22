В World Athletics выдали нейтральные статусы ещё 23 российским легкоатлетам

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила получение нейтральных статусов ещё для 23 российских спортсменов для участия в международных стартах в 2021 году.

Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, всего нейтральный статус получили 27 легкоатлетов из России. До этого права выступать на международных соревнованиях добились Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Аксана Гатауллина.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) находится под санкциями с ноября 2015 года после допингового скандала. Российские спортсмены допускаются к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Ласицкене впервые с 2015 года не завоевала медаль на международном турнире.