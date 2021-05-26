Футболист «Рубина» Самошников назвал главные черты Слуцкого

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Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.
Футболист «Рубина» Самошников назвал главные черты Слуцкого
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Он отличный тренер, отличный психолог и просто очень хороший человек. На самом деле. У него к каждому футболисту индивидуальный подход», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».

Защитник отметил, что ему поначалу было сложно, так как он сразу оказался в элитном дивизионе из низшей лиги, но Слуцкий постоянно с ним разговаривал, помогал, а иногда и критиковал за какие-то моменты. 

«Особенно запомнился разговор за месяц до моего дебюта: я остался после тренировки на поле, мы минут 15 говорили. Постепенно я стал спокойнее себя чувствовать, прибавлять. И он так к каждому футболисту относится. Не знаю, каким он был до того, как уезжал в Европу. Но, мне кажется, он самый открытый человек на тренерском поприще. К нему можно в любой момент подойти по любому вопросу. Он никогда не скажет: «Иди отсюда, не буду тебя слушать», — сказал Самошников.

«Рубин» под руководством Слуцкого занял четвёртое место в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Слуцкий высказался о возможном уходе Хвичи Кварацхелии из «Рубина».

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