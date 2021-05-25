Слуцкий высказался о возможном уходе Кварацхелии из «Рубина»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением по поводу возможного ухода полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.
Слуцкий высказался о возможном уходе Кварацхелии из «Рубина»
  • © Пресс-служба РПЛ

«Не погружён в тему переговоров, их ведёт клуб. Моё мнение — он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем удерживать поезд на ходу? Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

По его мнению, он свою работу сделал и помог таланту выйти на новый уровень, а в мире есть места, где развитие игрока будет проходить быстрее, чем в России. «Рубин» же без проблем найдёт замену хавбеку, так как не придётся ничего менять в структуре игры.

«Отличие Хвичи от Ин Бома — он не системообразующий игрок. Квара яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придётся. Мы будем искать по модели похожего игрока, но не станем менять стиль и систему игры», — добавил Слуцкий.

В прошлом сезоне РПЛ Кварацхелия провёл 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач. 

Ранее сообщалось, что «Севилья» проявляет интерес к Кварацхелии.

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