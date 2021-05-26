В «Роторе» подтвердили, что Хохлов рассматривается на пост главного тренера

Генеральный директор волгоградского футбольного клуба «Ротор» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о возможном назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера команды.

«Со специалистами ведутся переговоры, но контракт ещё не подписан. Мы рассматриваем все кандидатуры, в том числе Дмитрия Валерьевича Хохлова. В ближайшее время поступит официальная информация», — цитирует Рекечинского «Чемпионат».

Последним местом работы Хохлова было московское «Динамо», которое он возглавлял с 2017 по 2019 год.

«Ротор» по итогам сезона занял 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отказал «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча «Уфа» — «Арсенал».