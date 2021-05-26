В «Роторе» подтвердили, что Хохлов рассматривается на пост главного тренера

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Генеральный директор волгоградского футбольного клуба «Ротор» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о возможном назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера команды.
В «Роторе» подтвердили, что Хохлов рассматривается на пост главного тренера
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Со специалистами ведутся переговоры, но контракт ещё не подписан. Мы рассматриваем все кандидатуры, в том числе Дмитрия Валерьевича Хохлова. В ближайшее время поступит официальная информация», — цитирует Рекечинского «Чемпионат».

Последним местом работы Хохлова было московское «Динамо», которое он возглавлял с 2017 по 2019 год. 

«Ротор» по итогам сезона занял 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетел в Футбольную национальную лигу. 

Ранее сообщалось, что КДК РФС отказал «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча «Уфа» — «Арсенал».

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