Sport24: КДК отказал «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча «Уфа» — «Арсенал»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отказал волгоградскому «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» — «Арсенал».
Sport24: КДК отказал «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча «Уфа» — «Арсенал»
  • © Официальный сайт ФК «Уфа»

Как сообщает Sport24, КДК не стал брать на себя ответственность по данному вопросу, потому что не может применять санкции к РПЛ, которая занималась организацией матча.

Отмечается, что выводы о правомерности переноса встречи могут дать руководящие органы РПЛ или Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что игра «Уфа» — «Арсенал» проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Ротор» вылетел из РПЛ.

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