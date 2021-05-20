Sport24: КДК отказал «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча «Уфа» — «Арсенал»
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Как сообщает Sport24, КДК не стал брать на себя ответственность по данному вопросу, потому что не может применять санкции к РПЛ, которая занималась организацией матча.
Отмечается, что выводы о правомерности переноса встречи могут дать руководящие органы РПЛ или Российского футбольного союза (РФС).
Напомним, что игра «Уфа» — «Арсенал» проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Ротор» вылетел из РПЛ.