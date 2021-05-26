СМИ: Конте в ближайшее время может покинуть «Интер»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте в ближайшее время может покинуть клуб.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны могут расторгнуть контракт в ближайшие 48 часов.

В «Интере» намерены оставаться конкурентоспособными, но при этом хотят сокращать расходы для адаптации бюджета в условиях экономического кризиса, а это не соответствует амбициям специалиста. Конте считает, что для конкуренции в Лиге чемпионов клубу нужно усиливать состав и не продавать ведущих игроков.

В минувшем сезоне «Интер» под руководством Конте стал чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Удинезе» в заключительном туре Серии А.