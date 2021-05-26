СМИ: Конте в ближайшее время может покинуть «Интер»

Короткая ссылка
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте в ближайшее время может покинуть клуб.
СМИ: Конте в ближайшее время может покинуть «Интер»
  • Reuters

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны могут расторгнуть контракт в ближайшие 48 часов.

В «Интере» намерены оставаться конкурентоспособными, но при этом хотят сокращать расходы для адаптации бюджета в условиях экономического кризиса, а это не соответствует амбициям специалиста. Конте считает, что для конкуренции в Лиге чемпионов клубу нужно усиливать состав и не продавать ведущих игроков.

В минувшем сезоне «Интер» под руководством Конте стал чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Удинезе» в заключительном туре Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить