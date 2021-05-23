«Интер» разгромил «Удинезе» в заключительном туре Серии А
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе хозяев забивали Эшли Янг, Кристиан Эриксен, Лаутаро Мартинес (с пенальти), Иван Перишич и Ромелу Лукаку.
У гостей отличился Роберто Перейра, реализовавший 11-метровый удар.
Команда Антонио Конте, досрочно став чемпионом Италии, завершила сезон с 91 очком в 38 матчах. В активе «Удинезе» — 40 очков и 14-я строчка.
Ранее сообщалось, что Конте может уйти из «Интера» из-за несогласия с трансферной политикой клуба.