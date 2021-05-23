«Интер» разгромил «Удинезе» в заключительном туре Серии А

В матче 38-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» одержал крупную победу над «Удинезе».

Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе хозяев забивали Эшли Янг, Кристиан Эриксен, Лаутаро Мартинес (с пенальти), Иван Перишич и Ромелу Лукаку.

У гостей отличился Роберто Перейра, реализовавший 11-метровый удар.

Команда Антонио Конте, досрочно став чемпионом Италии, завершила сезон с 91 очком в 38 матчах. В активе «Удинезе» — 40 очков и 14-я строчка.

Ранее сообщалось, что Конте может уйти из «Интера» из-за несогласия с трансферной политикой клуба.