Экс-тренер «Лиона» Гарсия рассказал, почему не хотел бы работать в «Спартаке»

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Бывший главный тренер французского «Лиона» Руди Гарсия рассказал, почему его не привлекает работа в московском «Спартаке».
Экс-тренер «Лиона» Гарсия рассказал, почему не хотел бы работать в «Спартаке»
  • Reuters

«Не так много клубов, которые могут меня заинтересовать. Они должны быть из топ-лиги, претендовать на попадание в Лигу чемпионов или уже играть там в следующем сезоне. «Спартак»? При всем уважении к любым клубам из России, они не вписываются в те условия, что я озвучил. Это клуб не из топ-лиги», — цитирует Гарсию RMC Sport.

По его словам, ему было бы интересно поработать в Испании или Англии, а также он рассматривает для продолжения карьеры Италию, так как владеет итальянским языком.

По информации СМИ, «Спартак» интересовался французским специалистом, который покинул «Лион» по окончании сезона.

«Спартак» уже подписал двухлетний контракт с 51-летним португальским специалистом Руем Виторией, известным по работе в португальских клубах «Пасуш де Феррейра», «Витория Гимарайнш», «Бенфика» и саудовском клубе «Аль-Наср».

Ранее футбольный агент рассказал о переговорах «Спартака» по Де Дзерби и Сетьену.

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