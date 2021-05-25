Спортивный агент рассказал о переговорах «Спартака» по Де Дзерби и Сетьену

Джузеппе Сапиенца, представляющий агентство Excellence Sport, которое ведёт дела бывшего главного тренера каталонской «Барселоны» Кике Сетьена и нового наставника донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби, рассказал о переговорах с московским «Спартаком» по этим специалистам.

«Было общение по Де Дзерби со «Спартаком» в январе, но оно было незначительным. Затем был небольшой контакт по Кике Сетьену. Почему не произошло прогресса в переговорах? Я не знаю... Прошлое уже не имеет значения», — цитирует Сапиенцу «Спорт-Экспресс».

До этого в СМИ появлялась информация об интересе «Спартака» к Де Дзерби и Сетьену.

Тем не менее «Спартак» подписал двухлетний контракт с 51-летним португальским специалистом Руем Виторией, известным по работе в португальских клубах «Пасуш де Феррейра», «Витория Гимарайнш», «Бенфика» и саудовском клубе «Аль-Наср».

Ранее известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов выразил мнение, что «Спартаку» не стоит ожидать ничего хорошего от назначения Витории.