Гендиректор «Зенита» высказался о восьми воспитанниках в составе в матче с «Тамбовом»

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поделился мнением о восьми воспитанниках в составе команды на матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Гендиректор «Зенита» высказался о восьми воспитанниках в составе в матче с «Тамбовом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы заканчивали чемпионат матчем с «Тамбовом» — на поле было восемь воспитанников «Зенита». Пусть это не 11, как мечтал Сергей Галицкий, но где есть столько своих игроков? Говорю это не потому, что не желаю им того же. Дай бог, чтобы и у «Краснодара» была такая же ситуация», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его мнению, если воспитанники «Зенита» уже выходят на поле в победных матчах, то это говорит о том, что они на подходе к основной команде.

«Скажут, это же «Тамбов», но, как сказал Артем Дзюба: «Попробуйте забить четыре хотя бы «Тамбову», — добавил Медведев.

Ранее Артём Дзюба ответил на критику в свой адрес после покера в ворота «Тамбова».

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