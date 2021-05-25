Экс-футболист сборной Испании Торрес объявил о возобновлении карьеры
- Reuters
«Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. В эту пятницу сообщу, где именно», — написал Торрес в Instagram.
В течение своей карьеры Торрес выступал за такие команды, как «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». Последний сезон он провёл в японском клубе «Саган Тосу».
За сборную Испании Торрес провёл 110 матчей и забил 38 мячей. В её составе форвард становился чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.
Ранее сообщалось, что команда Торреса потерпела разгромное поражение в последнем матче в карьере форварда.