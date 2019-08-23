Команда Торреса потерпела разгромное поражение в последнем матче в карьере форварда
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35-летний форвард провёл на поле все 90 минут встречи, но результативными действиями не отметился.
В своей карьере Торрес выступал за испанский «Атлетико», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Милан», став победителем Лиги чемпионов и двукратным триумфатором Лиги Европы. Со сборной Испании нападающий дважды выигрывал чемпионат Европы, а также завоевал золотую медаль чемпионата мира 2010 года, который проходил в ЮАР.
Ранее Торрес объяснил своё решение завершить карьеру.