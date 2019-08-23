Команда Торреса потерпела разгромное поражение в последнем матче в карьере форварда

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В последнем матче в профессиональной карьере бывшего нападающего сборной Испании по футболу Фернандо Торреса его команда «Саган Тосу» в рамках чемпионата Японии потерпела поражение от «Виссел Кобе» со счётом 1:6.
Команда Торреса потерпела разгромное поражение в последнем матче в карьере форварда
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

35-летний форвард провёл на поле все 90 минут встречи, но результативными действиями не отметился.

В своей карьере Торрес выступал за испанский «Атлетико», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Милан», став победителем Лиги чемпионов и двукратным триумфатором Лиги Европы. Со сборной Испании нападающий дважды выигрывал чемпионат Европы, а также завоевал золотую медаль чемпионата мира 2010 года, который проходил в ЮАР.

Ранее Торрес объяснил своё решение завершить карьеру.

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