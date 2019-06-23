Футболист Торрес объяснил своё решение завершить карьеру

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес объяснил своё решение завершить профессиональную спортивную карьеру.

«Я прислушался к своему телу. Я больше не наслаждаюсь игрой так, как раньше, поэтому я решил, что самое честное — это уйти сейчас. Я хочу завершить карьеру с чистой совестью», — приводит слова Торреса Marca.

Он также заявил, что его последний матч состоится 23 августа в японском Тосу с командой «Виссел Кобе», за которую играют его друзья Давид Вилья и Андрес Иньеста.

В течение своей карьеры Торрес выступал за такие команды, как «Атлетико», «Ливерпуль»,«Челси» и «Милан». Последний сезон он провёл в японском клубе «Саган Тосу».

За сборную Испании Торрес провёл 110 матчей и забил 38 мячей. В её составе форвард становился чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.

Ранее Торрес объявил о завершении карьеры.