Футболист Торрес объяснил своё решение завершить карьеру

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Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес объяснил своё решение завершить профессиональную спортивную карьеру.
Футболист Торрес объяснил своё решение завершить карьеру
  • © YUTAKA/AFLO
  • globallookpress.com

«Я прислушался к своему телу. Я больше не наслаждаюсь игрой так, как раньше, поэтому я решил, что самое честное — это уйти сейчас. Я хочу завершить карьеру с чистой совестью», — приводит слова Торреса Marca.

Он также заявил, что его последний матч состоится 23 августа в японском Тосу с командой «Виссел Кобе», за которую играют его друзья Давид Вилья и Андрес Иньеста.

В течение своей карьеры Торрес выступал за такие команды, как «Атлетико», «Ливерпуль»,«Челси» и «Милан». Последний сезон он провёл в японском клубе «Саган Тосу».

За сборную Испании Торрес провёл 110 матчей и забил 38 мячей. В её составе форвард становился чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.

Ранее Торрес объявил о завершении карьеры.

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