Объявлено имя нового главного тренера донецкого «Шахтёра»

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Итальянский специалист Роберто Де Дзерби назначен на пост главного тренера донецкого футбольного клуба «Шахтёр».
Объявлено имя нового главного тренера донецкого «Шахтёра»
  • Reuters

Как сообщается на сайте украинского клуба, соглашение с тренером подписано на два года. Итальянец уже прибыл в Киев для встречи с президентом «Шахтёра» Ринатом Ахметовым и ознакомления со структурой клуба.

Последним местом работы Де Дзерби являлся «Сассуоло», который он возглавлял с 2018 по 2021 год.

В минувшем сезоне он привёл команду к восьмому месту в итальянской Серии А.

Ранее Де Дзерби прокомментировал интерес «Спартака» к своей персоне.

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