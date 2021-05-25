Объявлено имя нового главного тренера донецкого «Шахтёра»

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби назначен на пост главного тренера донецкого футбольного клуба «Шахтёр».

Как сообщается на сайте украинского клуба, соглашение с тренером подписано на два года. Итальянец уже прибыл в Киев для встречи с президентом «Шахтёра» Ринатом Ахметовым и ознакомления со структурой клуба.

Последним местом работы Де Дзерби являлся «Сассуоло», который он возглавлял с 2018 по 2021 год.

В минувшем сезоне он привёл команду к восьмому месту в итальянской Серии А.

Ранее Де Дзерби прокомментировал интерес «Спартака» к своей персоне.