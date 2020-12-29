Тренер «Сассуоло» Де Дзерби прокомментировал интерес «Спартака» к своей персоне

Наставник итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби высказался о перспективах перехода в московский «Спартак».

Ранее СМИ сообщали об интересе красно-белых к этому специалисту, под руководством которого «Сассуоло» хорошо выступает в Серии А.

«Предложение «Спартака»? Нет никаких шансов, что я покину то место, где работаю в текущем сезоне. Поэтому я не хотел слушать никакие предложения», — приводит слова специалиста itasportpress.it.

Ранее стало известно, что бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес входит в шорт-лист «Спартака».