СМИ: Де Лигт хочет покинуть «Ювентус» и перейти в «Барселону»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на Esport3. По информации источника, футболист жалеет о переходе в итальянский клуб и рассматривает вариант с переходом в другую команду в летнее трансферное окно. Голландец заинтересован в переходе в «Барселону», но знает, что такой вариант маловероятен.

Защитник сборной Нидерландов перешёл в «Ювентус» из амстердамского «Аякса» летом 2019 года за €85,5 млн.

В завершившемся сезоне де Лигт забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 27 матчах Серии А.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А впервые за три сезона в «Ювентусе».