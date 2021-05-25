СМИ: Де Лигт хочет покинуть «Ювентус» и перейти в «Барселону»

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Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».
СМИ: Де Лигт хочет покинуть «Ювентус» и перейти в «Барселону»
  • Reuters

Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на Esport3. По информации источника, футболист жалеет о переходе в итальянский клуб и рассматривает вариант с переходом в другую команду в летнее трансферное окно. Голландец заинтересован в переходе в «Барселону», но знает, что такой вариант маловероятен.

Защитник сборной Нидерландов перешёл в «Ювентус» из амстердамского «Аякса» летом 2019 года за €85,5 млн.

В завершившемся сезоне де Лигт забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 27 матчах Серии А.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А впервые за три сезона в «Ювентусе».

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