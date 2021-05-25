Алаев высказался про объединение ФНЛ и ПФЛ

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев рассказал о проекте объединения ФНЛ и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Ряд клубов вышел с инициативой объединения ФНЛ и ПФЛ. Я же с этой инициативой выходил три месяца назад. Считаю, что это решение будет целесообразным по двум причинам: с точки зрения лучшего проведения соревнований и с маркетинговой точки зрения. Было принято решение обратиться к правлению ПФЛ, чтобы объединить наши организации. Также было принято решение внести изменения в устав ФНЛ, чтобы принять клубы ПФЛ в ФНЛ. Было принято решение о создании нового управляющего органа — президиума ФНЛ. Мы рассчитываем, что вопрос об объединении ПФЛ и ФНЛ будет рассмотрен 26 мая на совете ПФЛ. Мы общались с клубами ПФЛ, многие сами выходили с такой инициативой, поэтому мы посчитали правильным обсудить это сначала на общем собрании ФНЛ, а затем на собрании ПФЛ. Формат соревнований останется неизменным, изменения будут структурными», — сказал Алаев Sport24.

Также глава ФНЛ высказался о судьбе стыковых матчей за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вчера состоялось заседание коллег из РПЛ, на котором мы обсуждали вопрос со стыковыми матчами. По нашей просьбе его отложили. Сейчас же ведётся активная работа по анализу возможных форматов всех вариантов. Рассчитываем, что у нас будет полноценное видение по этому вопросу к 1 июля. Моё личное мнение: надо всё оставить без изменений на ближайший сезон», — добавил Алаев.

Ранее тамбовский губернатор назвал «Тамбов» уверенным участником РПЛ.