Министр спорта Московской области рассказал о планах «Химок» по Глушенкову и Мирзову

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» готовы повторно арендовать футболистов Максима Глушенкова и Резиуана Мирзова, но не будут выкупать их контракты у «Спартака».

«Уже много раз говорил, что мы хотим сохранить в команде Мирзова и Глушенкова. Пока что они в любом случае вернутся в «Спартак», на них посмотрит новый главный тренер. Поэтому переговоров пока не вели. Если и будем вести разговор, то только об аренде», — цитирует Терюшкова Sport24.

Прошедший сезон оба футболиста также провели в «Химках» на правах аренды.

Ранее «Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым.