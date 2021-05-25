Министр спорта Московской области рассказал о планах «Химок» по Глушенкову и Мирзову

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» готовы повторно арендовать футболистов Максима Глушенкова и Резиуана Мирзова, но не будут выкупать их контракты у «Спартака».
Министр спорта Московской области рассказал о планах «Химок» по Глушенкову и Мирзову
  • © ФК "Химки"

«Уже много раз говорил, что мы хотим сохранить в команде Мирзова и Глушенкова. Пока что они в любом случае вернутся в «Спартак», на них посмотрит новый главный тренер. Поэтому переговоров пока не вели. Если и будем вести разговор, то только об аренде», — цитирует Терюшкова Sport24.

Прошедший сезон оба футболиста также провели в «Химках» на правах аренды.

Ранее «Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым.

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