«Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что футбольный клуб «Химки» достиг договорённости о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Ведём с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договорённости... надо ещё утрясти некоторые моменты», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

По его словам, обе стороны хотят достичь продления соглашения, а значит, всё будет нормально.

Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. С тех пор он провёл за команду 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, когда «Химки» проведут переговоры с Глушаковым и Брайном Идову.