«Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым
- РИА Новости
«Ведём с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договорённости... надо ещё утрясти некоторые моменты», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».
По его словам, обе стороны хотят достичь продления соглашения, а значит, всё будет нормально.
Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. С тех пор он провёл за команду 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее стало известно, когда «Химки» проведут переговоры с Глушаковым и Брайном Идову.