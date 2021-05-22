«Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что футбольный клуб «Химки» достиг договорённости о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым
  • РИА Новости

«Ведём с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договорённости... надо ещё утрясти некоторые моменты», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

По его словам, обе стороны хотят достичь продления соглашения, а значит, всё будет нормально.

Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. С тех пор он провёл за команду 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, когда «Химки» проведут переговоры с Глушаковым и Брайном Идову.

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