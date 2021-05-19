Стало известно, когда «Химки» проведут переговоры с Глушаковым и Идову

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда «Химки» проведут переговоры с Денисом Глушаковым и Брайаном Идову относительно подписания новых контрактов.

«Ребята ушли в отпуск, вернёмся к переговорному процессу где-то в начале июня. Понятно, что Денис является одним из лидеров команды, Брайан тоже входит в их число. Я думаю, что всё будет зависеть от желания игроков, их потребностей и запросов, которые они обозначат, и наших возможностей. Надеюсь, что наши возможности и их желания будут сопоставимы», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

34-летний Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года и записал в свой актив три гола и одну результативную передачу в 17 матчах.

29-летний Идову перешёл в «Химки» на правах аренды из московского «Локомотива» и сыграл в 30 матчах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее Терюшков заявил, что «Химки» не планируют продавать голкипера Илью Лантратова.