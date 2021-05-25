Источник: «Боруссия» предлагала €12 млн за Зобнина

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин мог перейти в дортмундскую «Боруссию» летом 2019 года.
Источник: «Боруссия» предлагала €12 млн за Зобнина
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«Предложение было в районе €12 млн, но Томас Цорн и Доменико Тедеско очень не хотели терять Зобнина и уговорили остаться», — сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении игрока.

Данную информацию подтвердил и другой источник: «То, что пару лет назад он мог уехать в Дортмунд, — чистая правда. После этого он неоднократно говорил ближайшему окружению, что не теряет надежды попробовать себя в Европе».

В нынешнем сезоне россиянин провёл 28 матчей в РПЛ, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на информацию о желании Зобнина уехать в Европу.

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