Источник: «Боруссия» предлагала €12 млн за Зобнина

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин мог перейти в дортмундскую «Боруссию» летом 2019 года.

«Предложение было в районе €12 млн, но Томас Цорн и Доменико Тедеско очень не хотели терять Зобнина и уговорили остаться», — сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении игрока.

Данную информацию подтвердил и другой источник: «То, что пару лет назад он мог уехать в Дортмунд, — чистая правда. После этого он неоднократно говорил ближайшему окружению, что не теряет надежды попробовать себя в Европе».

В нынешнем сезоне россиянин провёл 28 матчей в РПЛ, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на информацию о желании Зобнина уехать в Европу.