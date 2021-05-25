Губерниев высказался о сенсациях на ЧМ по хоккею в Риге

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о сенсациях на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«На чемпионате мира по хоккею существует одна, самая важная игра для сильных сборных — четвертьфинал. Если ты проходишь четвертьфинал, дальше у тебя будет два матча. В лучшем случае — полуфинал и финал, а в худшем — полуфинал и матч за третье место. Рано говорить о том, что неожиданных результатов много. Нужно смотреть по факту выхода в плей-офф. Если канадцы в плей-офф не выйдут, то вот тогда это будет сенсацией. А они могут сейчас спокойно с четвёртого место пробраться, а потом турнир выиграть. И нужно понимать, что канадская сборная не выглядит сейчас сильной и устрашающей. Мы же понимаем прекрасно, что у них в разгаре плей-офф НХЛ, идёт Кубок Стэнли. Они к чемпионату мира относятся умозрительно», — сказал Губерниев RT.

Также комментатор высказался о возможном приезде российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Приезд российских игроков из НХЛ поможет сборной России. Там играют сливки мирового хоккея. Это лучшие хоккеисты страны. Неприезд Овечкина? Сейчас не вижу необходимости для того, чтобы нам надеяться на Александра. Он уже достаточно сделал для сборной. Пусть занимается своим здоровьем и новым контрактом, а когда надо будет, он приедет», — сказал он.

Ранее Губерниев прокомментировал снятие флага IIHF в Риге.