Назаров: поведение мэра Риги, снимающего флаги, напоминает мне городского сумасшедшего

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о решении мэра Риги Мартиньша Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIFH) на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Мэр Риги не просто обидчивый ребёнок, а обидчивый ребёнок с амбициями. От того, что он снимает флаги, ничего не изменится», — цитирует Назарова «Чемпионат».

По мнению тренера, Стакис набирает себе какие-то непонятные очки и пытается перед кем-то выслужиться.

«Поведение мэра Риги, снимающего флаги, напоминает мне городского сумасшедшего. Но здесь я не берусь утверждать. Точный диагноз может поставить только врач», — сказал он.

Напомним, что по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.