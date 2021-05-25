Фазель: мэр Риги использует ЧМ по хоккею в качестве политической сцены

Президент Международной федерации хоккея (IIFH) Рене Фазель поделился мнением о решении мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Мэр Риги использует чемпионат мира по хоккею в качестве политической сцены и делает это всё в своих личных политических целях. У них выборы через две недели», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

Президент IIHF отметил, что ему совершенно не нравится то, что ЧМ-2021 используется в качестве сцены для политики.

Напомним, по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее Николишин высказался о снятии флага федерации хоккея на ЧМ в Риге.