Познер прокомментирует легендарные боксёрские поединки на «Матч ТВ»

Легендарный журналист и телеведущий Владимир Познер представит авторскую программу о боксе на «Матч ТВ».

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В рамках проекта «Легенды бокса с Владимиром Познером» известный журналист прокомментирует самые яркие и значимые боксёрские бои за всю историю. С финальным гонгом зрителей ждет обсуждение поединка и его места в истории вместе с гостями в студии — экспертами из мира бокса, бывшими боксёрами, а также комментаторами телеканала.

«Что меня побудило прийти на «Матч ТВ»? Случай. В разговоре с руководством «Матч ТВ» я как-то рассказал, что очень люблю бокс и хочу когда-нибудь его прокомментировать. И вот тут-то меня и поймали на слове», — сказал известный телеведущий.

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