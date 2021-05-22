Де ла Хойя бросил вызов главе UFC

Чемпион мира по боксу в шести весовых категориях американец Оскар де ла Хойя вызвал на бой главу промоушена UFC Дану Уайта.

«Уайт, не лишай Жоржа Сен-Пьера шанса на бой. Как насчёт того, чтобы выйти на ринг со мной? После того как я надеру задницу тебе, я буду драться с настоящим мужчиной», — написал де ла Хойя в своём Twitter.

48-летний де ла Хойя объявил о возобновлении карьеры в марте 2021 года и намеревался провести бой с экс-чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером. Уайт, основываясь на контрактных обязательствах завершившего карьеру канадского бойца с UFC, не дал разрешения на поединок.

Ранее сообщалось, что Пакьяо 21 августа проведёт бой с чемпионом WBC и IBF Спенсом.