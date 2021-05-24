Прядкин рассказал о предложении ввести в РПЛ плей-офф

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Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о предложении некоторых клубов ввести в Премьер-лиге плей-офф.
Прядкин рассказал о предложении ввести в РПЛ плей-офф
  • РИА Новости

«Позиция РПЛ однозначна: мы хотим иметь гладкий чемпионат, клубы данную точку зрения поддерживают, учитывая плотность календаря и погодные условия. Было предложение от ряда больших клубов о проведении плей-офф, но учитывая реформу Лиги чемпионов, у нас для матчей на вылет нет окон в календаре», — заявил функционер после общего собрания клубов лиги.

Ранее Прядкин рассказал о возможном изменении системы распределения доходов от реализации медиправ между клубами Премьер-лиги.

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