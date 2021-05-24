Прядкин о распределении доходов от реализации медиаправ в РПЛ: есть большие сложности

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном изменении системы распределения доходов от реализации медиаправ между клубами Премьер-лиги.

«Да, состоялась жаркая дискуссия. «Ахмат» и ряд клубов её поддержали. Есть большие сложности, но не только у нас. «Ахмат» выступил с предложением пересмотреть вопрос распределения средств. Вы знаете, что данная практика перенята у ведущих зарубежных лиг. В доковидный период у нас имелся маркетинговый критерий, клубы работали на заполняемость, и мы вернулись к схеме 40 на 60. Клубы хотят поменять систему распределения, чтобы поддержать маленькие коллективы», — заявил функционер.

Ранее Прядкин назвал упущением проведение некоторых матчей 30-го тура РПЛ в сильную жару.