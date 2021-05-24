Прядкин назвал упущением проведение некоторых матчей 30-го тура РПЛ в сильную жару

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Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал проведение некоторых матчей 30-го тура завершившегося сезона Премьер-лиги в сильную жару.
Прядкин назвал упущением проведение некоторых матчей 30-го тура РПЛ в сильную жару
  • РИА Новости

«Это наша зона ответственности. Подобная практика существовала давно. Наверное, это наше упущение, так как раньше были клубы с большой часовой разницей, и мы старались, чтобы не было большой разницы между матчами. Сегодня подняли вопрос. Точно все матчи последнего тура в следующем сезоне будут начинаться после 19:00. Постараемся уйти от того, что произошло на этот раз», — заявил функционер после общего собрания клубов лиги.

Ранее в РПЛ рассказали о возможной судейской реформе в Премьер-лиге.

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