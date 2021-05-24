В РПЛ рассказали о возможной судейской реформе в Премьер-лиге

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Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможной судейской реформе в Премьер-лиге.
В РПЛ рассказали о возможной судейской реформе в Премьер-лиге
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«Я не буду сейчас это комментировать. Коллеги из судейского комитета сами хотят эту информацию довести. В целом цифры, которые нам показывали (затраты на VAR, обучение и т. д.) — очень серьёзные. И клубы попросили привлечь рабочую группу из их числа, чтобы проанализировать, куда пойдут средства», — заявил функционер после общего собрания клубов лиги.

Ранее Прядкин подтвердил, что клубы Премьер-лиги выразили желание отменить стыковые матчи между элитным дивизионом и ФНЛ.

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