Прядкин о возможной отмене стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ: дискуссия достаточно серьёзная

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Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что клубы Премьер-лиги выразили желание отменить стыковые матчи между элитным дивизионом и ФНЛ.
Прядкин о возможной отмене стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ: дискуссия достаточно серьёзная
  • РИА Новости

«Да, это так. Но работа аналитического агентства тут ни при чём. Мы сами провели кучу исследований по турнирам, реформам, управлению. Мы никогда не отказываемся от того, что нам предлагают коллеги. Дискуссия достаточно серьёзная, разделение голосов есть, варианты предложены. Клубы пока направили нам своё видение по обмену», — заявил Прядкин после общего собрания клубов лиги.

Ранее глава РПЛ объяснил, почему Калининград был выбран местом проведения матча за Суперкубок России по футболу.

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