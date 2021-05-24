Глава РПЛ объяснил, почему Калининград был выбран местом проведения матча за Суперкубок России по футболу

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Руководитель РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему Калининград был выбран местом проведения матча за Суперкубок России по футболу.

«Мы обсудили места, которые принимали матчи за Суперкубок с 2010-го. Могу точно сказать, что пять раз он проходил в Москве, один — в Санкт-Петербурге, ещё на старом стадионе. Дважды — в Краснодаре, один — в Нижнем Новгороде, и один — в Ростове-на-Дону. Мы сейчас стараемся не повторяться с большими значимыми турнирами, чтобы они присутствовали в регионах», — заявил Прядкин после общего собрания клубов РПЛ.

По словам функционера, в РФС изучили предложения регионов и отметили, что Калининград обладает отличной инфраструктурой, а также там был построен стадион к чемпионату мира.

«Поэтому предпочтение отдали ему. Теперь предложение направили в РФС, и оно должно быть утверждено», — добавил Прядкин.

Ранее Прядкин затруднился ответить на вопрос, когда «Локомотиву» и «Спартаку» вручат медали.

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