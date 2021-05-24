Глава РПЛ объяснил, почему Калининград был выбран местом проведения матча за Суперкубок России по футболу

Руководитель РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему Калининград был выбран местом проведения матча за Суперкубок России по футболу.

«Мы обсудили места, которые принимали матчи за Суперкубок с 2010-го. Могу точно сказать, что пять раз он проходил в Москве, один — в Санкт-Петербурге, ещё на старом стадионе. Дважды — в Краснодаре, один — в Нижнем Новгороде, и один — в Ростове-на-Дону. Мы сейчас стараемся не повторяться с большими значимыми турнирами, чтобы они присутствовали в регионах», — заявил Прядкин после общего собрания клубов РПЛ.

По словам функционера, в РФС изучили предложения регионов и отметили, что Калининград обладает отличной инфраструктурой, а также там был построен стадион к чемпионату мира.

«Поэтому предпочтение отдали ему. Теперь предложение направили в РФС, и оно должно быть утверждено», — добавил Прядкин.

Ранее Прядкин затруднился ответить на вопрос, когда «Локомотиву» и «Спартаку» вручат медали.