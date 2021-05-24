Мостовой: любому хочется поиграть в Европе

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой признался, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

«У каждого футболиста есть такая мечта — попробовать свои силы в Европе, тем более что сейчас очень хороший шанс для всех российских футболистов: грядут чемпионат Европы и много международных турниров. Любому хочется поиграть в Европе», — сказал Мостовой в интервью «Советскому спорту».

В прошлом сезоне 23-летний вингер провёл 26 матчей за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Дзюба объяснил, почему не перешёл в европейский клуб.