Медиадиректор «Спартака» Фетисов выписан из больницы
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«Антона Фетисова выписали. Пока он находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся», — цитирует пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулёмина РИА «Новости».
Вечером 9 мая на медиадиректора «Спартака» произошло нападение, в результате которого он получил травму головы и был госпитализирован.
13 мая Перовский суд Москвы отправил под домашний арест до 10 июля обвиняемого в избиении Жафяра Боровкова.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в избиении директора «Спартака» дал первый комментарий после задержания.