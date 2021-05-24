Медиадиректор «Спартака» Фетисов выписан из больницы

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Пострадавший от нападения директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов выписан из больницы.
Медиадиректор «Спартака» Фетисов выписан из больницы
  • ©spartak.com

«Антона Фетисова выписали. Пока он находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся», — цитирует пресс-атташе «Спартака» Ярослава Кулёмина РИА «Новости».

Вечером 9 мая на медиадиректора «Спартака» произошло нападение, в результате которого он получил травму головы и был госпитализирован.

13 мая Перовский суд Москвы отправил под домашний арест до 10 июля обвиняемого в избиении Жафяра Боровкова.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в избиении директора «Спартака» дал первый комментарий после задержания.

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