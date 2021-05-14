Обвиняемый в избиении директора «Спартака» дал первый комментарий после задержания

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Обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений директору московского «Спартака» по связям с общественностью Антону Фетисову Жафар Боровков дал первый комментарий после задержания.
Обвиняемый в избиении директора «Спартака» дал первый комментарий после задержания
  • ©spartak.com

«Я вышел из клуба. Дальше (непонятно из-за чего) возникла словесная перепалка с человеком, который стоял около клуба. Я не понимал, что он от меня хотел. Он провоцировал меня, грубил, хамил. Из-за чего впоследствии он толкнул меня, а я толкнул его. После чего нас пытались разнять и подошёл вот товарищ, друг, я не знаю. Так получилось, что я его ударил», — цитирует Боровкова Вести.Ru.

Также обвиняемый ответил на вопрос, проявлял ли агрессию Фетисов.

«Непонятно было, то ли он мне что-то хотел сделать, то ли помочь», — сказал он.

Рано утром 10 мая возле одного из баров в Москве на Фетисова было совершено нападение, в результате которого директор «Спартака» оказался в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Мужчина, который избил Фетисова, был задержан спустя двое суток и дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что обвиняемый в избиении директора «Спартака» отправлен под домашний арест.

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