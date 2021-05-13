Обвиняемый в избиении директора «Спартака» Фетисова отправлен под домашний арест

Суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения обвиняемому в избиении директора департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова.

Судебное заседание прошло 13 мая. Как сообщает «Чемпионат», обвиняемый Жафяр Боровков получил один месяц домашнего ареста.

Рано утром 10 мая возле одного из баров в Москве на Фетисова было совершено нападение, в результате которого директор «Спартака» оказался в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Мужчина, который избил Фетисова, был задержан спустя двое суток и дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в избиении медиадиректора «Спартака».