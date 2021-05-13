Следствие просит арестовать подозреваемого в избиении медиадиректора «Спартака»

Следствие просит арестовать подозреваемого в нападении на директора по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Перовского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Жафяра Боровкова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту нападения заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

10 мая Фетисов был доставлен в больницу. У работника клуба была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. 12 мая появилась информация, что был задержан подозреваемый в избиении Фетисова 31-летний сотрудник «Мосводоканала» Жафярь Боровков, который дал признательные показания по делу.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео конфликта с участием медиадиректора «Спартака».