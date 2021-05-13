В сети опубликовали видео конфликта с участием медиадиректора «Спартака»

В сети опубликовали видео конфликта с участием директора по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова, после которого он попал в больницу.

В Telegram-канале Mash опубликовано видео, на котором Фетисов попытался урегулировать конфликт двух мужчин, после чего он повздорил с одним из участников перепалки и нанёс ему удар. Тот ему ответил тем же, а Фетисов упал на землю и потерял сознание.

10 мая Фетисов был доставлен в больницу. У работника клуба была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. 12 мая появилась информация, что был задержан подозреваемый в избиении Фетисова 31-летний сотрудник «Мосводоканала» Жафярь Боровков, который дал признательный показания по делу.

Ранее сообщалось, что госпитализированный медиадиректор «Спартака» обратился к болельщикам команды.