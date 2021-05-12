Госпитализированный медиадиректор «Спартака» обратился к болельщикам команды
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«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», — приводит слова Фетисова Telegram-канал «Дай ударить».
10 мая Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Ранее сообщалось, что медиадиректор «Спартака» опознал человека, который его избил.