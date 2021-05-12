Госпитализированный медиадиректор «Спартака» обратился к болельщикам команды

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов обратился к болельщикам команды после своего избиения.

«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», — приводит слова Фетисова Telegram-канал «Дай ударить».

10 мая Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что медиадиректор «Спартака» опознал человека, который его избил.