Госпитализированный медиадиректор «Спартака» обратился к болельщикам команды

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Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов обратился к болельщикам команды после своего избиения.
Госпитализированный медиадиректор «Спартака» обратился к болельщикам команды
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», — приводит слова Фетисова Telegram-канал «Дай ударить».

10 мая Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что медиадиректор «Спартака» опознал человека, который его избил.

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