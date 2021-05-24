В «Лужниках» будет организована зона просмотра матчей Евро-2020

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Руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев рассказал о зоне просмотра матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 (Евро-2020) в столице.
В «Лужниках» будет организована зона просмотра матчей Евро-2020
  • РИА Новости

«В «Лужниках» будет зона просмотра матчей Евро-2020. Будет предварительная регистрация и соблюдение всех мер. Надеюсь, это будет праздник футбола, которой мы постараемся организовать», — цитирует Кондаранцева «Чемпионат».

Он отметил, что в фан-зону в Москве будет открыта регистрация как для болельщиков, так и для СМИ.

«Москва любит футбол, и мы надеемся, что сборная доставит удовольствие всей стране», — добавил он.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Сорокин сообщил о готовности России к Евро-2020.

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