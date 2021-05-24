«Чемпионат»: «Краснодар» и «Локомотив» интересуются защитником молодёжной сборной Польши
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией, Вишневски также интересуются несколько клубов из Германии.
Отмечается, что защитник в качестве приоритетного варианта рассматривает продолжение карьеры в России.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 29 матчах чемпионата Польши, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что РФС хочет реформировать РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.