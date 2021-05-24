«Чемпионат»: «Краснодар» и «Локомотив» интересуются защитником молодёжной сборной Польши

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«Краснодар» и московский «Локомотив» хотят приобрести центрального защитника молодёжной сборной Польши и «Гурника» Пшемыслава Вишневски.
«Чемпионат»: «Краснодар» и «Локомотив» интересуются защитником молодёжной сборной Польши
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией, Вишневски также интересуются несколько клубов из Германии.

Отмечается, что защитник в качестве приоритетного варианта рассматривает продолжение карьеры в России.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 29 матчах чемпионата Польши, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что РФС хочет реформировать РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

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