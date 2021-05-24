СМИ: РФС хочет реформировать РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Российский футбольный союз (РФС) намерен реформировать все профессиональные лиги России: Российскую премьер-лигу (РПЛ), Футбольную национальную лигу (ФНЛ), Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

По информации «РБК-Спорт», РФС обратился в голландскую компанию Hypercube, которая занимается сбором аналитической информации в спортивной сфере и специализируется на экспертизе проведения национальных лиг.

Исследования, стоимость которых составит €170 тыс., оплатят партнёры РФС.

Hypercube будет рассматривать четыре ключевых вопроса: лимит на легионеров, формат чемпионатов, система «осень — весна» и проблема интенсивности игры.

Компания должна будет отчитаться РФС о своей работе до 1 июля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА стал победителем молодёжного чемпионата России по футболу.