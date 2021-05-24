Тарасенко рассказал о травме после вылета «Сент-Луиса» из Кубка Стэнли
- Reuters
«Я испытывал проблемы с пахом в конце сезона. Наш медицинский персонал проделал большую работу. Они помогли мне, подготовили к матчу. Это было их заслугой», — цитирует Тарасенко Twitter Bally Sports Midwest.
Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:2.
Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу «Колорадо».
Ранее сообщалось, что гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли.