Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.

В составе «Сент-Луиса» дублем отметился Владимир Тарасенко.

Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу «Эвеланш». «Блюз» вылетел из Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ.