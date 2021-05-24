Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли
Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:2.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.
В составе «Сент-Луиса» дублем отметился Владимир Тарасенко.
Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу «Эвеланш». «Блюз» вылетел из Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ.