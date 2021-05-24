Тарасенко назвал позором вылет «Сент-Луиса» из Кубка Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на вопрос о причинах поражения команды от «Колорадо Эвеланш» и вылета из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

«Если честно, я сейчас не готов отвечать на вопросы, потому что ответ такой: никаких оправданий быть не может», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Нападающий отметил, что его слова ничего не изменят.

«Это позор. В плей-офф всегда сложно уступать, но особенно вот так. Слов нет, вы сами всё видели», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:2.

Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу «Колорадо».

Ранее сообщалось, что гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли.