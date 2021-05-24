Тарасенко назвал позором вылет «Сент-Луиса» из Кубка Стэнли
- Reuters
«Если честно, я сейчас не готов отвечать на вопросы, потому что ответ такой: никаких оправданий быть не может», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.
Нападающий отметил, что его слова ничего не изменят.
«Это позор. В плей-офф всегда сложно уступать, но особенно вот так. Слов нет, вы сами всё видели», — добавил он.
Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 5:2.
Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу «Колорадо».
Ранее сообщалось, что гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли.