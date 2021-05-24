«Виннипег» победил «Эдмонтон» в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Николай Элерс (2), Мэтью Перро, Блейк Уилер, Джош Моррисси.
В составе «Эдмонтона» — Леон Драйзайтль, Зак Кассиан и Джуджхар Хайра.
Таким образом, «Виннипег» ведёт в серии плей-офф со счётом 3:0.
Следующая игра команд состоится 25 мая.
Ранее сообщалось, что «Виннипег» разгромил «Эдмонтон» в первом матче плей-офф НХЛ.