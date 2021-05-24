«Виннипег» победил «Эдмонтон» в матче плей-офф НХЛ

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«Виннипег Джетс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
«Виннипег» победил «Эдмонтон» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Николай Элерс (2), Мэтью Перро, Блейк Уилер, Джош Моррисси.

В составе «Эдмонтона» — Леон Драйзайтль, Зак Кассиан и Джуджхар Хайра.

Таким образом, «Виннипег» ведёт в серии плей-офф со счётом 3:0.

Следующая игра команд состоится 25 мая.

Ранее сообщалось, что «Виннипег» разгромил «Эдмонтон» в первом матче плей-офф НХЛ.

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