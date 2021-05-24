Победитель регулярки НБА «Юта» уступила «Мемфису» на старте плей-офф
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк Сити и завершилась со счётом 112:109.
Лучшую результативность в игре показал защитник «Мемфиса» Диллон Брукс, набрав 31 очко.
Таким образом, «Гриззлиз» повёл в серии со счётом 1:0.
Следующий матч команд состоится 27 мая.
Напомним, что «Юта» — победитель регулярного чемпионата НБА.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» уступил «Финиксу» в первом матче плей-офф НБА.