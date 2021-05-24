«Лейкерс» уступили «Финиксу» в первом матче серии плей-офф НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Финикс Санз» в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Финиксе и завершилась со счётом 99:90 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 34 очка. Его партнёр по команде Деандре Эйтон записал в свой актив 21 балл. У команды из Калифорнии дабл-дабл из 18 очков и 10 передач оформил Леброн Джеймс.

Таким образом, «Финикс» повёл в серии (1:0). Следующая игра между командами состоится 26 мая.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» вышла вперёд в серии плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардз».

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