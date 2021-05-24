«Лейкерс» уступили «Финиксу» в первом матче серии плей-офф НБА
Встреча прошла в Финиксе и завершилась со счётом 99:90 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который записал в свой актив 34 очка. Его партнёр по команде Деандре Эйтон записал в свой актив 21 балл. У команды из Калифорнии дабл-дабл из 18 очков и 10 передач оформил Леброн Джеймс.
Таким образом, «Финикс» повёл в серии (1:0). Следующая игра между командами состоится 26 мая.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» вышла вперёд в серии плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардз».